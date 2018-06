Viktor Siilatsi vastulause Postimehe artiklile

Tõsi, hiljem olukord muutus

Poliitikute surve ja üllatava tempoga loodigi lõpuks praegune Veskiviigi sadam. Jahtklubi kinnistu asukohta. Öeldud juhuks kui lugeja ikka suudab veel jahtklubi ja jahisadama vahet jälgida.

Kehtiva Sadamaseaduse kohaselt oleks seega pidanud uus Veskiviigi sadam looma ise endake sissesõidutee, kusjuures kulgema ümber vanima olija ehk ümber selleks ajaks juba olemasoleva Suur Holmi sadama akvatooriumi.

Selle asemel aga , et see sissesõidutee ise ära teha, hakkasid Veskiviigi sadama poliitik-omanikud hoopis kehtivaid seadusi muutma ning uute seaduste valguses endale naabrilt sissesõidutee rajamist nõudma.

Uus või vana, õiglane või mitte, aga seadus on seadus. Mida seaduskuulekal Suur-Holmi sadamal ehk jahisadama kinnistul siis muud üle jäigi, kui süvendada naabritele ehk jahtklubi kinnistule sissesõidutee. Mis sellegipoolest ei lõpetanud ei naabri- ega ka riigipoolset kiusu: sissepääsutee olla liiga kitsas.

Ja ehkki Euroopa Liidu vastavast komisjonist hangitud kirja abil sai püütud tõestada, et meilt niigi ebaõiglaselt nõutava sissepääsutee parameetrid on, ei mäletagi enam täpselt kas “õhust” või “laest” võetud ning et laevatatavate veeteede laiust ega sügavust ei sätesta ükski Euroopa Liidu ega ka Eesti seadus, leidis riigitruu kohus siiski, et “ehkki seadustes pole midagi sellist kehtestatud ei ole sellegipoolest tegu olukorraga, mille poole ei tasuks püüelda”.

Seega, palju õnne kõigile Rail Balticu ja tselluloositehase rajajatele, mida te veel ootate?

Sellise “püüdleva” otsuse alusel lõhutigi lõpuks Suur Holmi sadama ( jahisadama) kaid ning kogu sadam vajus kokku. Selleks et sadamat uuesti tööle saada tuli uuesti süvendada Veskiviigi sadama sissepääsutee, mis nagu juba öeldud , oli tegelikult hoopis Veskiviigi sadamapidajate endi kohustus.

Hetkel aga võingi nii Veskiviigi kui ka Suur Holmi sadamate kaptenitoolist vaadatuna kindlalt öelda:

1. Ei Veskiviigi sadamat ega ka mingit muud sadamat ei olnud Holmi 14 (jahtklubi) kinnistul olemas.

2. Haapsalu jahisadamat ei ole Veskiviigi sadama (jahtklubi) territooriumil kunagi olnud, rahvusvahelist piiripunkti samuti mitte. Haapsalu jahisadam asetses praeguse Suur Holmi sadama territooriumil, piiripunkti pole aga suutnud seal siiani leida.

3. Veskiviigi sadamat pole kunagi blokeeritud, kui seda keegi tegigi, siis tegi seda Vabariigi valitsus oma akvatooriumi määramisega. Meri kuulub nimelt riigile.

Vabariigi valitsuse ja linnavalitsuse vigu ettevõtja süüks ajada ei ole aga ilus.

4. Veskiviigi sadam rajati madalasse vette, jahtklubi ette, selleks tuli välja kaevata tohutul hulgal muda, mis praegugi seal kaldal laokil. Mõistlik tegu see polnud, aga nüüd on see tehtud ja sadam igatahes olemas ning mul on plaanis teda ka kasutada ja arendada.

5. Veskiviigi sadama sissesõidutee rajamine oli kogu aeg selle sadama ja mitte naabersadama kohustus ning seda oleks saanud hõlpsalt teha siis kui Veskiviigi sadamaakvatooriumit niikuinii süvendati.

Kas oleks saanud asju ka kuidagi teisiti lahendada? Jah muidugi oleks.

Sai proovitud ka.

Tegin kohe alguses vastava koostöö-ettepaneku jahtklubi kinnistu uuele omanikule Aivar Reivikule. Ettepaneku sisuks oli ühine kaide asetus, uue ja juba olemasoleva sadama ühine opereerimine ja miks mitte ka ühel või teisel viisil ühendamine.

Õõvastav oli ühe Eesti ärimehe suust kuulda lauset, kus ta palus Haapsalu linnavolikogu ees juba algatatud poliitiliste protsesside jätkumist. Jätkusidki ja viisidki loogilise lõpuni.

Et aga Reivik ei saaks mitte kunagi öelda, et talle pole seda minupoolset ettepanekut tehtud, siis sai see ettepanek ka Lääne Elus avaldatud ja nüüd siis kümme aastat hiljem ka ellu viidud. Kuna Reivik ongi üritanud talle tehtud ettepanekut hiljem maha salata, siis sellistega enam ei räägita ja vahendajad, nimetatagu neid siis pealegi variisikuteks, teevad töö ära.

Ja kui enne oli nii, et väideti ükskõik mida vähegi sülg suhu tõi ja mina pidin muudkui tõestama ja tõestama, et ei ole kaamel, siis nüüd on olukord vastupidine.