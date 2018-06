Millistest sektoritest pärinevad parimad dividendimaksjad?

USA börsidel noteeritud firmade kohta on juba aastaid peetud parimate dividendimaksjate nimekirju. Üheks selliseks on David Fishi hallatud Dividend Champions, Contenders and Challengers ehk niinimetatud CCC nimekiri. Dividenditšempionide hulka arvatakse ettevõtted, mis on dividendimakseid järjepanu kasvatanud vähemalt 25 aastat, kandidaatide iga-aastane järjestikune dividendimaksete kasv jääb vahemikku 10–24 aastat.