IMF hoiatas USAd ülemaailmse kaubandussõja tagajärjede eest

Kui USA kaubanduspartnerid peaksid vastama omapoolsete tariifidega, millega nad on ähvardanud, näeme «kaotajaid mõlemal poolel», sõnas Lagarde ajakirjanikele.

Sellel oleks «tõsine» majanduslik mõju USA-le ja maailma suurematele majandustele, lausus IMF-i juht, lisades, et üks tagajärg oleks inflatsiooni kiirenemine.

IMF hoiatas neljapäeval, et Ühendriikide presidendi Donald Trumpi agressiivne kaubanduspoliitika ning maksude alandamise poliitika võib ajal, kui USA majandus on kasvamas, kaasa tuua riske nii riigi enda kui ka kogu maailma majandusele.

Imporditariifid, mille USA on kehtestanud, võivad kahjustada «vastumeetmete tsükli käivitamise» ja globaalsete tarneahelate häirimisega maailmamajanduse taastumist, lisas fond.

Ühendriikide valitsuse otsus kasutada tariifide õigusliku alusena rahvusliku julgeoleku klauslit võib viia selleni, et samasugusel ettekäändel kehtestavad imporditariifid ka teised riigid, teatas IMF. Viimane lisas, et see õõnestaks reeglitel põhinevat rahvusvahelist kaubandussüsteemi.