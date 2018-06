Eesti Energia annab ringmajandusse 300 000 tonni lubjakivi

Tegemist on põlevkivi kaevandamise kõrvalsaadusena maapõuest väljatava lubjakivi ehk aherainega. Sealhulgas tarnitakse Graniidikeskusele Pärnumaal 100 000 tonni lubjakivi, millest on tänaseks Pärnusse jõudnud ligikaudu 20 000 tonni, teatas Eesti Energia.

Põlevkivi kaevandamisel tuleb maa alt koos põlevkiviga välja ka lubjakivi, sest põlevkivi ja lubjakivi asuvad maapõues kihiti. Lubjakivi eraldatakse põlevkivist rikastusprotsessi käigus, mille tulemusel on see puhas ja orgaanikast vaba.

Tema sõnul tekib energiatootmisprotsesside käigus erinevaid kõrvalsaaduseid, millele on mõistlik ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt kasutusvõimalusi leida: «See on kasulik nii keskkonnahoidlikkusest kui ka säästlikust tarbimisest tulenvalt,» lisas Vainola.

EVR Cargo juhatuse esimees Raul Toomsalu sõnul on põlevkivikaevandmisel tekkiva lubjakivi transportimine raudteel nii majanduslikult kui ka keskkonnakaitseliselt kasulik. «Rongiveod on maanteevedudega võrreldes keskkonnasäästlikumad, tekitavad vähem müra ning võimaldavad vähendada ummikuid ja õnnetusi maanteedel. Kui juba kusagil tekib kaevandamise kõrvalsaadusena lubjakivi, siis on kahtlemata mõistlik see ära kasutada, mitte rajada spetsiaalselt mõne uue objekti ehitamiseks teise Eesti otsa uusi kaevandusi,» märkis Toomsalu.

«Lubjakivi tugevus ja omadused sõltuvad suures osas sellest, millisest piirkonnast lubjakivi kaevandatud on. Põlevkivikaevandusest tulev lubjakivi sobib teede ja muude objektide rajamiseks igati hästi. Teede rajamisel on oluline valida õige materjal õigesse aluskihti ja siin tuleb arvestada, et põlevkivikaevandusest pärit ja rikastusprotsessi läbinud lubjakivi omab piisavat purunemiskindlust, et seda kasutada erinevatel ehitusobjektidel,» selgitas Leemet. Tema sõnul on Graniidikeskusel kavas osta Eesti Energialt aasta jooksul pea 100 000 tonni erinevaid paekivitooteid, mida vastavalt vajadusel kohapeal kasutatakse.