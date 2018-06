Eesti Pank: ECB ajalooline otsus lõpetada raha trükkimine mõjutab ka Eesti majandust

«Kuigi meil pole oma võlakirju, on meie intressimäärad määratud Euroopas. Meil kehtib ühendatud anumate põhimõte, et kui euribor on madal, siis meie eluasemelaenude intress, mis on sellega seotud, langeb ka. Valuutakurss on ka mõjutatud. Nii et lühiajaliselt on see kindlasti pakkunud stiimulit ka Eesti majandusele. Kui me hakkame nüüd väljuma, siis see peaks seda stiimulit natuke vähendama,» selgitas Hansson intervjuus ERRile.