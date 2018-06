POSTIMEES MONACOS Taxify asutajad said maailma aasta ettevõtja tiitliheitluses žüriilt ootamatult sooja vastuvõtu

«Emotsioon on uus, aga muidu oli väga äge,» sõnas vanem vend, Martin Villig Eesti aja järgi kella 18.30 ajal pärast zürii eest välja tulemist. «Nad olid väga asjalikud – mõtlesid kaasa, küsisid õigeid küsimusi. Meile tundus, et läks hästi,» lisas ta.

Vendadest noorem, Markus Villig märkis, et neid olid hoiatatud, et žürii võib üsna kriitiliselt suhtuda ettevõtjatesse, kes täna ja homme nende eest läbi käivad. «Aga meie suhtes nad olid küll kõikide asjade osas ülisõbralikud,» sõnas ta.

Žürii ette minek on antud konkursil üsna rangelt reglementeeritud. Näiteks ei tohi ruumi astudes suruda žürii liikmetel kätt ega iseennast tutvustada. Kohe tuleb asuda kaheminutilise müügikõne juurde, mille järel on žüriil 18 minutit aega, et küsimusi küsida.

Markus Villigi sõnul huvitus kuueliikmeline žürii sellest, kuhu Taxify jõuda tahab, mis on eestlaste loodud ettevõtte visioon, mis neid teistest eristab ja kuidas neil seni läinud on. «Kuidas me näeme konkurentsi, milline on meie mõju eri riikides, kuidas me oleme kindlad, et me suudame ka tulevikus jääda konkurentsivõimeliseks, kuidas me trende jälgime,» lisas Martin Villig.

Küsisid ka noorema venna hariduse kohta

Taxify asutajad on veendunud, et konkursi võidab ettevõte, kes suudab piisavalt palju teistest eristuda. Vastusena küsimusele, kuidas nad ise oma konkurentidest eristuvad, ütlesid Villigid, et nende eeliseks on turu tavapärasest suurem lokaliseerimine ehk kohalike eripäradega arvestamine.

«Kui me vaatame, mitmel turul me toimetame, siis see riikide arv on palju väiksem ja tänu sellele me saame keskenduda ja teha head toodet – selle asemel, et olla globaalselt igal pool, aga selle võrra ka kehvem,» rääkis Markus Villig. Mõnes kohas on kliendi turvalisus olulisem, mõnes kohas kättesaadavus, lisas Martin Villig.

Kui kolmveerand tundi varem ei osanud Villigid pakkuda ühtegi küsimust, mida neilt juba küsitud ei ole, suutsid žürii liikmed siiski ühe sellise välja mõelda. «Küsiti, kas ma olen ülikoolis käinud. Ma ütlesin, et olen ühe semestri käinud, siis tuli töö vahele,» muigas Markus Villig.

Niivõrd noori ettevõtjaid – noorem Villig on 24-aastane – jõuab finalistide hulka harva. Kusjuures noorem Villig valiti alles hiljuti ka Põhja-Euroopa mõjukaimate noorte ettevõtjate hulka.

«Neile väga meeldis see on-demand haridus, millega Markus tegeleb – kui tal tekib mingi probleem, siis ta guugeldab, leiab vastuse ja proovib seda rakendada. Ei õpita asju tulevikuks ette, vaid õpitakse siis, kui parasjagu on vajadus. Siis proovid maailma parimat praktikat – seda üles leida ja rakendada,» lausus Martin Villig.