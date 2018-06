Ossinovski alkoholieksperiment pakub teadlastele kuldaväärt uurimismaterjali

Teie doktoritöö teema oli «Optimaalne alkoholi maksustamine Eestis». Kui arvestada kokku kuivanud maksulaekumist ja vohavat piirikaubandust, tundub mulle, et mõistlikkuse piir on ületatud. Kuidas teile tundub?

Kogusin doktoritöö tarvis andmeid 2009. aastal ja töö kaitsesin 2011. aastal. Sellest on möödas pea kümme aastat. Toona jõudsin järeldusele, et Eestis on alkoholiaktsiisid liiga madalad. Pakkusin töös välja mitu stsenaariumi, üks neist nägi ette umbes 200-protsendilist aktsiisitõusu. Praeguseks ongi makse laias laastus umbes nii palju tõstetud.