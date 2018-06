Versobanki likvideerijad alustavad suuremate hüvitiste väljamaksmist

Panga likvideerija, KPMG vandeaudiitor Eero Kaup ütles, et likvideeritaval pangal on piisavalt rahalisi vahendeid, mistõttu pole põhjust hoiustajatele väljamaksete tegemisega viivitada. «Antud tähtajaks ehk kolmandaks juuniks avalduse esitanud hoiustajatele saame hoiustel olnud raha suures ulatuses tagasi maksta juba enne nõuete esitamise tähtaja saabumist ning panga vara müügi lõppemist. Hetkel on lisaks Tagatisfondi kaudu hüvitatud summadele esitatud avaldusi kogusummas 87 miljonit eurot,» ütles Eero Kaup pressiteates.