Trump süüdistab OPECit liiga kõrges nafta hinnas

Täna hommikul kirjutas Donald Trump oma Twitteri kontol: «nafta hind on liiga kõrge, OPEC on selle taga jälle. See ei ole hea.»

Seekord kasutas Trump vähem sõnu kui tema esimeses rünnakus OPECi suunas. 20. aprillil twiitis Trump: «Paistab, et OPEC teeb seda jälle. Samal ajal kui igal pool on rekordiline hulk naftat ja merel pilgeni täis tankerid, on nafta hinnad kunstlikult liiga kõrged! See ei ole hea ja seda ei saa aktsepteerida.»