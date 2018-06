EfTEN plaanib aasta lõpus uute aktsiate emissiooni

«Käesolevaks ajaks on EfTEN Real Estate Fund III AS investeerinud kogu senini kaasatud omakapitali, 34,6 miljonit eurot, välja arvatud 1,1 miljonit eurot, mis on suunatud Hortese Tähesaju aianduskeskuse rajamiseks,» avaldas fondi juhatuse liige Viljar Arakas.