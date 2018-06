Luminor: aktsiaturud tõusevad ebakindlusest hoolimata kõikjal peale Euroopa

«Seevastu Euroopa aktsiate tulemused on juba mõnda aega oodatust kehvemad ning kui vaadata aktsiaturu ühe aasta tulemusi, on Euroopa kõige nigelamate näitajatega suurem piirkond,» lisas ta.

Skvortsov põhjendas kehvasid tulemusi asjaoluga, et Euroopa ettevõtete kasumikasv on olnud teiste piirkondade omast olulisel määral tagasihoidlikum. Ka poliitiline ebakindlus pärsib Euroopa finantsturge – näiteks segadus Itaalias seoses majanduslike reformidega ja ohuga, et riigi niigi suur valitsemissektori võlg kasvab.

Hinna-kasumi suhtarvud (Shilleri P/E ja S&P 500 P/E) viitavad, et üleilmsed aktsiad on kas õiglase hinnaga või veidi kallimad kui pikaajaline keskmine ning võrreldes võlakirjadega endiselt atraktiivsed.

Thomson Reuters Lipperi viimaste andmete kohaselt on investorid tänavu paigutanud kokku üle 94 miljardi USA dollari aktsiafondidesse ja börsil kaubeldavatesse fondidesse, mis on märk sellest, et investorid on kasutanud kõige viimaseid korrektsioone oma aktsiapositsioonide suurendamiseks parema hinnaga, eeldades tõususutrendi jätkumist.