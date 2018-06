Spetsialistid: rahulolematud investorid ostavad sadamat juurde

Avaron Asset Managementi partner ja investeeringute juht Peter Priisalm ütles, et esmasemissiooni järgsed esimesed kauplemispäevad on tavaliselt alati oluliselt aktiivsemad, kui hilisem keskmine käive saab olema. „Kui spekulatiivsed positsioonid võtnud investorid realiseerivad kasumeid, siis paljud pikema investeerimishorisondiga investorid, kes ei saanud emissioonist piisavat kogust aktsiaid, suurendavad positsiooni soovitud tasemeni,“ selgitas Priisalm. Ta lisas, et kella 14-se seisuga on kaubeldud Tallinna Sadama aktsiatega umbes viie miljoni euro väärtuses, mis moodustab natuke üle kolme protsendi emissiooni mahust, mida ei saa kuidagi erakordselt suureks osakaaluks pidada.

Tallinna Sadama IPO korraldamisega seotud olnud LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel nentis esimest kauplemispäeva hinnates, et sadama aktsia alustas tormiliselt. „Tehinguaktiivsuse tipp oli avaoksonil, kus tehti 170 tehingut. Osa sellest aktiivsusest kandus oodatult üle esimesse kauplemistundi;“ kirjeldas Pikkel. „Täna ja lähipäevadel otsib aktsia ilmselt suunda, sest märkimisest enda jaoks liiga väikse koguse saanud investorid ostavad juurde ning lühiajalisema kasu peal väljas olnud jällegi müüvad.“

Pikkel lisas, et eks aeg näitab, kummal poolel suurem huvi on. „Kauplemisaktiivsuse osas on varasemad Tallinna Börsi IPO-d näidanud, et mida päev edasi, seda rahulikumaks kauplemine jääb,“ nentis ta.

Priisalm lisas, et Avaroni hinnangul on Tallinna Sadama aktsia õiglane hind kõrgem kui senine kõrgeim hind börsil, mis on olnud 2,05 eurot. „Arvestades emissiooni suurt ülemärkimist, siis me tõesti ootasime, et Tallinna Sadama aktsia hind tõuseb kauplemise käigus üle emissioonihinna,“ ütles Priisalm. Ta kirjeldas, kuidas nad tööpäeva lõbusamaks muutmiseks tegid investeerimismeekonnaga ka väikese ennustusvõistluse selle peale, mis hinna peal Tallinna Sadama aktsia esimesel kauplemispäeval lõpetab. „Ennustusvahemikuks kujunes 1.80-2.07 eurot ning mediaaniks 1.88. Selle põhjal võib öelda, et aktsia hind ei ole seni meie meeskonna keskmistele ootustele alla jäänud,“ ütles Priisalm.

Avaron sai enda portfelli märkimiselt üle 500 000 aktsia. Priisalmi kinnitusel ei anna nad klientidele eraldi investeerimissoovitusi. „Kuna aga lisasime Tallinna Sadama aktsia oma klientide portfellidesse, siis sisuliselt võib tõesti võtta seda kui meie klientidele antud investeerimissoovitust,“ märkis Priisalm.

SEB Kapitaliturgude maakler Kert Koppel ütles, et Tallinna Sadama börsidebüüt on kujunemas oodatult aktiivseks ning tehingute arv ja kauplemismahud on Balti turgu arvestades märkimisväärselt suured. "Esimesel kauplemispäeval on täheldada just jaeinvestorite väga suurt aktiivsust kuna paljud jaekliendid ei saanud soovitud kogust märkimisel kätte ja samas teine n-ö spekulatiivsema suunitlusega kliendirühm on realiseerimas kiiret kasumit," rääkis Koppel, kelle sõnul on esimesel kauplemispäeval aktsiahinna 10-20%-line tõus täiesti normaalne nähtus ning see annab märku, et IPO hinnastamise võib õnnestunuks lugeda. Ta lisas, et esimesi kauplemispäevi ja eriti esimesi kauplemistundide saadab tavapäraselt suurem volatiilsus ning üldiselt kulub paar nädalat, et aktsiahind leiaks pikemaajalise tasakaalupunkti