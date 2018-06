Tallinna Sadam peab 1,7-eurost aktsiahinda õiglaseks

"Me oleme veendunud, et see hind mis kujunes oli hea ja õiglane hind. See, et ta ülesse kaupleb on loomulik jätk, me ei taha et see alla langeks," ütles Marko Raid BNS-ile ning lisas, et Tallinna Sadam loodab, et aktsia tõuseb, aga mõõdukalt.