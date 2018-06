EAS: Eesti peab keskenduma jõukamatele turistidele

"Analüüsides külastajate kohapealseid kulutusi on näha, et lennukiga tulnud inimene kulutab kohapeal keskmiselt 400 eurot, laevaga tulnud külaline juba 100 eurot vähem ning maanteetranspordiga tulnud külaline keskmiselt poole vähem ehk 200 eurot. Lennukiga tulevate külaliste osakaal ulatub täna aga napilt 14 protsendini ning seda segmenti on ettevõtjate tulu silmas pidades väga oluline suurendada," ütles Vürmer pressiteate vahendusel.