Läti finantsinspektsioon kiitis heaks rahapesuskandaali sattunud panga likvideerimisplaani

Järelevalveameti juhi Pēters Putniņši sõnul kiideti heaks ka panga väljapakutud neli likvideerijat – Arvids Kostomarovs, Andris Kovaļčuks, Elvijs Vēbers ja Eva Berlaus. Putniņši sõnul on nad õigus- ja finantseksperdid ning Vēbers on ka pankrotihaldur.

Hoiustajatele tagastatav summa ulatub umbes 1,5 miljardi euroni, kuid võlausaldajatele tagastatavast summast on veel vara rääkida, ütles Putniņš. ABLV-i klientidest umbes 20 000 saaksid oma hoiuse täielikult tagasi ning 3768 saavad tagatisega kompensatsiooni, kuid mitte hoiuse täisulatuses.

Lähipäevil koostab FKTK ka resolutsiooni ABLV pangalitsenti tühistamiseks ning esitab selle Euroopa Keskpangale (ECB). FKTK tegeleb kogu protsessi vältel likvideerijate järelevalvega, tagamaks, et protsess on seadusega kooskõlas ja võlausaldajate huvides.

«See on pretsedenditu lahendus panga likvideerimiseks Lätis. Arvame, et kõigist võimalikest lahendustest aitab kontrollitud vabatahtlik likvideerimine tagada FKTK osaluse likvideerimises. Kui see vajalikuks osutub, saab komisjon protsessi sekkuda,» sõnas Putniņš.