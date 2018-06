Nooruki reportaaž maailma muutmise konverentsilt: sojapiim asendus lehmapiimaga

Pärast kohustuslikke registreerimisprotseduure kulgen äraootavalt tervituskohvile. Varem Facebookis ning infokirjas jagatud üleskutse oma tass kaasa võtta tundub tõele vastavat, sest inimestel on peos kõikvõimalikud isikupärased anumad. Kougin kotipõhjast värvilise lemmikkruusi välja, kallan kohvile sojapiima peale ning jään huviga uudistama, kus seda maailma siis muuta saab.

Esimese päeva ettekanded ning töötoad keskenduvad sellele, kuidas iseennast arendada ning iseenda eest hoolt kanda. Nagu reede esimene esineja, psühholoog Kariina Laas ütleb, ei istuks me kunagi lennukisse, kui me teaks, et seda regulaarselt ei hooldata. Miks sunnime me siis ennast pahatihti lendama nii kaua, kuni me valusasti alla kukume. Ehkki põgusalt poetuvad ettekandesse ka sõnad nagu gliiarakud, oligodendrotsüüdid ning müeliniseerumine, jääb ettekanne siiski mõnusalt lihtsurelikele arusaadavaks ja praktiliseks.

Kasutamata aju läheb seest piltlikult öeldes nii pehmeks, et lõpuks loksub koore sees ringi nagu pahaks minev muna. Selle vältimiseks tuleb oma keha ja vaimu süstemaatiliselt kasutada. Esiteks pead oma Maslow püramiidi vundamendi ära hooldama õige une, söögi ning liikumisega ja alles siis saad minna ülejäänud maailma päästma.

Teise päeva teemaks on maailma mõtestamine ning paneelarutelu tõestab, et selleks ei tasu karta ka meelega poliitiliselt ebakorrektsete mõtetega mõtlemise provotseerimist. Ebavõrdsuse teemalises arutelus pakub üks panelist välja mõtteharjutuse, et mis juhtuks, kui justnimelt panna õpilased kooli nende vanemate sissetulekute alusel - parimad, uusimad ning ilusaimad koolid üle 2000 eurose sissetulekuga maksumaksjatele, keskmised koolid keskmise palgaga inimestele. Ehkki pähe turgatab kohe tuhat praktilist põhjust, miks see kasvõi tehniliselt toimida ei saaks, tekib ka nurjatu küsimus, kas see võikski lahendada ümbrikupalkade ning OÜ-tamise probleemi.

Kohvipausi ajal selgub, et seni taimetoidulises menüüs on toimunud väikestviisi riigipööre ning termoste kõrvale on ilmunud ka lehmapiim.

Omaette valgustuse pakub mõtlemistehnikate töötuba, mis sarnaselt eelmise päeva loksuva aju temaatikaga tõdeb, et inimaju on üks käkk, mis püsib koos tati ja palve peal. Inimloom on kaasaegse elu jaoks laias laastus sobimatu ning inimesemõtlemisvõime igal juhul suhteliselt piiratud. Siiski käime kiirelt läbi tehnikad, mille kaudu õppida mõtlemisest korrastatult mõtlema ning teadlikult oma intellektuaalsetes püüdlustes sügavamale jõudma. Tõmbame päeva kokku tõdemusega, et enda piirangute teadvustamine on hea, aga see peaks aitama mitte heidutama enesetäiendamise teel.

Parandame nüüd maailma ka ära

Pühapäevaks tundub maailmamuutjate jaks raugema hakkavat, eriti pärast eelneva õhtu meeleolukat õhtuprogrammi. Samas on tegemist kolmepäevase kava kulminatsiooniga, sest lõpuks võetakse käsile maailma muutmine.

Päeva esimese esinejateploki naelaks on minu jaoks tänavakunstnik, kes räägib tänavakunsti vastutustundlikust eesmärgist tänavapilti rikastada, mitte rikkuda. Ka osalejaid kutsutakse üles tänavakunstimängu mängima – olgu või linnaruumis toimuva dialoogi märkamise näol. Sellega seoses tekib mul mõte, kas sarnaselt galeriidest tänavale toodava kunstiga võiks ka näiteks teaduse muuseumidest tänavale tuua.

Konverentsi viimane esineja viib enesearengu biohäkkimise teel aga juba inimmasina laadsele tasemele ning tekitab küsimuse, kui palju iga tervise- või arengunäitaja raamatupidamise kõrvalt üldse aega lõbutsemiseks jääb. Samas ei saa kirgliku ettekande järgi välistada, et tema arusaam lõbutsemisest ongi testosteroonianalüüside andmine või rühianduri timmimine. Paratamatult meenub jälgimise ning jäädvustamise pahupool, näiteks inimesed, kes spordikella aku tühjaks saades pigem trenni minemata jätavad, sest muidu see ei lähe ju arvesse.

Järgmine aasta uuesti?

Kokkuvõttes polnud mul ürituse suhtes aega eelhäälestuda ning kõigil päevadel vähem kui ideaalne valmisolek ideid ja infot vastu võtta, aga sellest hoolimata haaras üritus mu iga kord kiirelt endasse. Eriti muljetavaldav on see valguses, et terve konverents on korraldatud peamiselt DD Akadeemia vabatahtlike jõududega ning ränga töö viljad on peakõrguselt üle nii mõnestki kallist konverentsist.