Pensionifondid hoiatavad: riik ärgu lõhkugu kohalikku kapitaliturgu

«Kujundlikult võib öelda, et uus vormel on hea, millega annaks kiiresti sõita, kuid kütus on vale,» märkis LHV Varahalduse juhatuse esimees Mihkel Oja, vahendab Äripäev .

Ühelt poolt on pensionifondide vastuseis mõistetav, sest muudatuste tulemusena kahaneks nende valitsemistasude tulu 2026. aastaks praegusega võrreldes pea poole võrra. Pensionifondi juhtidele teeb aga meelehärmi see, et kuigi eelnõusse on tehtud erand riskantsemaid investeeringuid tegevatele fondidele, mis võivad tasusid alandada veidi aeglasemalt, pole see kuigi motiveeriv.