Eesti pensionifondid said 15 miljonit Tallinna Sadama aktsiat

Kaks suurimat kohalikust pensionifondist aktsiaomanikku on SEB progressiivne pensionifond 6,5 miljoni aktsiaga ning LHV Pensionifond L, mille portfellis on 5,1 miljonit aktsiat. Üle miljoni Tallinna Sadama aktsia on veel LHV Pensionifondil XL ja veidi alla miljoni aktsia SEB Energilises pensionifondi portfellis.