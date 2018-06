Vennad Villigid sõidavad Monacosse maailma aasta ettevõtja tiitliheitlusele

Maailma aasta ettevõtja selgub ligi 50 riigi esindaja hulgast selle nädala laupäeva, 16. juuni hilisõhtul ärifoorumi pidulikul lõpugalal. Otsuse langetamiseks kohtub ja vestleb žürii personaalselt iga oma riiki esindama saadetud ettevõtjaga.

Võrdväärselt maailma suurriikide ettevõtjatega astuvad juba homme žürii ette ka Taxify asutajad Martin ja Markus Villig. Ettevõtjate endi kinnitusel on Taxify täna kõige kiiremini kasvav sõidujagamisplatvorm maailmas, millel on üle kümne miljoni kasutaja ning üle poole miljoni juhi rohkem kui 25 riigis.

«Tellitav transport moodustab täna linnatranspordist vaid paar protsenti. Näeme aga, et see on kiiresti muutumas, kuna paljud inimesed loobuvad juba täna isiklikest autodest. Selle trendi jätkudes moodustavad kümne aasta pärast Taxify-taoliste platvormide kaudu tehtavad sõidud veerandi kõigist linnas tehtavatest sõitudest,» rääkis Taxify kaasasutaja ja tegevjuht Markus Villig.

Viimane kuu on näidanud, et Ernst&Youngi Eesti aasta ettevõtja tiitli saanud kahe venna edulugu on tormiliselt edasi arenenud ja juba praegu tuntakse nende vastu ärifoorumil osalevate rahvusvaheliste ajakirjanike poolt suurt huvi, ütlevad ettevõtte Eesti esindajad.

«Eesti sõltumatu žürii nägi märtsis oma valikut tehes küll erakordset kasvulugu ja tohutut potentsiaali, aga ilmselt ei osanud sel hetkel neist keegi uskuda, et juba juuni alguseks on Martin ja Markus lennutanud Taxify ükssarviku staatusesse ning löönud käed Saksamaa autotootjaga Daimler,» rääkis Ernst&Youngi Eesti partner Ranno Tingas.

Ernst&Youngi maailma aasta ettevõtja konkursi eesmärk on tunnustada kasvavate ettevõtete loojaid ja eestvedajaid. Tingas on veendunud, et ettevõtjate tunnustamist on vaja igas riigis, sest see motiveerib edasi liikuma.

«Äri õigesti tehes on nende ettevõtjate võimuses muuta maailma meile kõigile paremaks kohaks ning olla oma ettevõtlikkusega eeskujuks paljudele. Arvestades Martini ja Markuse globaalset ambitsiooni pole ilmselgelt miljard dollarit väärt ettevõtteni jõudmine nende jaoks teekonna lõpp, vaid üks oluline verstapost sellel. On vaid aja küsimus, mil neist kõneleb terve maailm,» lisas ta.

Ernst&Youngi Eesti aasta ettevõtja konkursi finalistide hulgas oli tänavu üheksa ettevõtjat, kes esindasid viit äriühingut.

Eesti aasta ettevõtja finalistid olid sel aastal: Aleksei Snitsarenko (Electroair OÜ)

Indrek Laul (Estonia Klaverivabrik AS)

Jaan Luts ja Vallot Mangus (OÜ TMB Element)

Joel Ostrat, Siim Liivamägi ja Rivo Sisas (Mattias Cafe OÜ)

Martin Villig ja Markus Villig (Taxify OÜ)

Ernst&Youngi maailma aasta ettevõtja ärifoorum toimub Monacos 13.-17. juunil. Üks suuremaid ettevõtjate tunnustamise traditsioone maailmas sai alguse 1986. aastal USAst. Eesti osaleb konkursil kümnendat korda. Mullu esindas Eestit Viljandi külje all tegutsev pakirobotite tootja Cleveron.