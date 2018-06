Mart Laar: Eesti riik on liiga paljuks kasvanud

Laar sõnas ERRi uudisteportaalile antud intervjuus, et nõustub riigireformi tegijatega, et Eestis peaks olema vähem bürokraatiat.

Samas ütles Laar, et poliitikat ei saa teha samade meetoditega nagu äri. «Kui kellelgi on suhtumine, et meie oleme grupp valgustatud tarkpäid ja teised kuulaku, siis on see algusest peale läbi kukkunud,» sõnas ta ja lisas, et riigireformi saab teha koos kellegagi, aga mitte kellegi vastu. «Neil võivad olla head ideed, aga paraku ei hakka keegi neid tegema.»