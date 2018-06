Siilats ostis Haapsalus sadama variisiku abil

Indrek Viiret,

Haapsalu jahtklubi juhatuse liige:

Veskiviigi sadama tehing tuli meie klubile täieliku üllatusena nagu ka asjaolu, et ostjaks osutus Viktor Siilats. See, et mõlemad sadamad on olnud vaheldumisi müügis, polnud mingi saladus, ka meie asukohaks olevas Veskiviigu sadamas rippus müügikuulutus juba aastapäevad üleval.

Eks siin on seda sõnasõda peetud peamiselt merel käimise ajaloo erineva tõlgendamise pärast, sest kohalike nägemus on Siilatsi omast erinenud. Suurim ebameeldivus jääb aastate taha, kui Siilats sulges meie sadamast väljapääsu.

Kuid see on nii ammune lugu, et vaevalt kellelegi enam emotsioone tekitab.

Sadamaomanike omavaheline tüli jahtklubi tegevust palju ei mõjuta, sest meie oleme mittetulunduslik seltsing, sadamas vaid rentnikud. Siilatsi sadam on Tallinna jahtklubile küll lipusadmaks, kuid migisugust klubilist tegevust seal ei toimu.

Näen klubi tulevikku koostöös uue sadamaomanikuga positiivses valguses. Eks me peame oma ruumide renditingimused uuesti läbi rääkima, kuid loodan, et saame mõistlikes tingimustes kokku leppida.

Kommentaar