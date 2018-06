Igasta: Tallinna Sadama aktsiaid märkis mitu väga kvaliteetset investorit

"Fakt on see, et Tallinna Sadama institutsionaalse pakkumise investorkond on ülikvaliteetne. Rõhuv enamus, kui mitte öelda ligi 90 protsenti nõudlusest, tuli selgelt väga kvaliteetsetelt investoritelt, kellel on positsioon pikem ja nägemus aktsiast pikaajalisem," ütles Igasta BNS-ile.

"Ankurinvestoreid on mitu, selles mõttes kõrge kvaliteediga institutsionaalne nõudlusraamat. Eks investori kvaliteedil on vahe – on spekulatiivseid lühiajalise horisondiga investorid, kellele sellises situatsioonis nagu väga aktsiaid kätte anda ei taha, sest nende huvi on päikesetõusul kohe rahaks pöörata," ütles Igasta ja lisas, et nii-öelda riskifondi lühiajalist raha oli väga vähe.

Ta lisas, et professionaalsed investorid võivad raskematel hetkedel aktsia hinda toetada. "Kui läheb kuidagi veristamiseks või turul on nõrkushetk, siis on hea aeg aktsiaid soetada ja seda nad siis kindlasti teevad," ütles Igasta.

Superia Corporate Finance juhtivpartneri sõnul ei tea praegu keegi, millisel tasemel hakatakse kolmapäeval aktsiaga kauplema. "Kogu selle protsessi loogika on see, et kõigile antakse vähem kätte ja kvaliteetsemad osapooled tõenäoliselt tulevad seda osa, mida nad kätte ei saanud, järelturult ostma," ütles ta ja lisas, et eelduslikult peaks nende käitumine protsessi algfaasis selline olema, kuid see pole garantii, et aktsia märkimishinnast madalamale ei kuku.

Tallinna Sadama aktsiate esmane avalik märkimise (IPO) käigus pakutud 86,7 miljonit aktsiat märgiti kolmekordselt üle ja aktsia hinnaks kujunes 1,7 eurot, mis teeb IPO kogumahuks 147,4 miljonit eurot.

Aktsiate esmase avaliku pakkumise raames pakuti müügiks kokku kuni 86,7 miljonit AS-i Tallinna Sadam lihtaktsiat, sealhulgas kuni 75,4 miljonit uut aktsiat ja kuni 11,3 miljonit olemasolevat aktsiat. Pakkumise hinnavahemik oli 1,4-1,8 eurot aktsia kohta ja pakkumise tegid 102 institutsionaalset investorit 22 riigist ja 13 723 jaeinvestorit.