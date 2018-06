Eesti Raudtee transiit tegi korraliku kasvu

Transiitveod moodustasid esimese viie kuu jooksul Eesti Raudteel liikunud vedudest neli miljonit tonni, mis on 20,3 protsenti kõrgem tulemus kui 2017. aastal samal perioodil. Kõige enam veeti Eesti Raudtee taristul väetisi, mineraalseid kütuseid ning põlevkivi.

«Veomahtude kiirenev kasvutempo on saavutatud tänu heale koostööle meie kaubasaatjate, vedajate ja koostööpartneritega. Selle heaks näiteks on maikuu viimastel päevadel Leedu, Läti ja Eesti raudteede ning kaubavedajate poolt Tallinnas allkirjastatud Merevaigurongi konteinerrongi projekt, mille kohaselt alustakse juulis vedu ka niinimetatud põhi-lõuna suunal,» kommenteeris Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee pressiteates.

Lisaks Balti riike ühendavale konteinerrongi projektile lisanduvad augustikuus Eesti Raudtee taristule kaks ida-lääne suunalist Hiina konteinerrongi. «Kui viimase viie kuu konteinerite veomaht on kasvanud 48 protsenti, siis uute rongide toel prognoosime aasta konteinervedude kasvu kahekordistumist,» lisas Laidvee.

Ka reisijate arv raudteel näitab jätkuvat kasvutrendi. Kohalikus ühenduses sõitis maikuus rongidega 723 800 reisijat, mis on viimaste aastakümnete rekordtulemus reisijate arvus. Viie kuu peale kogunes seetõttu üle 3,2 miljoni reisija, mis on kaheksa protsenti kõrgem tulemus kui eelmise aasta samal perioodil. Rahvusvahelist reisirongi kasutas viie kuu jooksul 43,4 tuhat inimest, mis on pea seitse protsenti rohkem kui eelmise aasta esimese viie kuu jooksul.