Finantsinspektsioon hoiatab aastas sadade ettevõtete eest

Sellist skeemi nimetakase nö viisnurkskeemiks, mille puhul selle harud ulatuvad maailma eri nurkadesse. Ettevõtte juriidiline keha on Eestis asutatud osaühing, kuid kõik muu – ettevõtte omanik, juhid, pangakonto, veebileht ja kliendid – asuvad väljaspool Eestit erinevates riikides, kus kehtivad erinevad seadused. See omakorda raskendab petturite tabamist ja karistamist. Osaühingu Eestis registreerimise üheks põhjuseks võib olla, et siin on seda võib-olla kergem teha kui mõnes teises riigis.