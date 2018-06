Tele2 saab uue müügidirektori ja juhatuse liikme

«Tahame keskenduda olemasolevatele lojaalsetele klientidele ja suurepärasele teenindusele ning müügikogemusele. Parima pakkumiseks vajame kedagi, kellel on ulatuslik kogemus müügivaldkonnas, värske pilk ja uus visioon,» ütles Tele2 Eesti juht Chris Robbins ettevõtte pressiteates.

Robbinsi sõnul on Aarel head kogemused klientide suurepärasest teenindamisest ning müügitööst eri kanalites, eriti tugev on ta jae- ja e-poodide arendamisel. «Ootame Aarelt, et ta annab meie jaevõrgule uut hingamist ning parandab kliendikogemust kõigis müügikanalites. Tuginedes tema suurele kogemustepagasile plaanime ehitada parima e-poe Eestis.»