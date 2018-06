Elering: elektrivõrgu desünkroniseerimine Venemaast võib edasi lükkuda

«Tõenäoliselt võiksime jõuda desünkroniseerimiseni 2025. aasta lõpuks, aga selle eelduseks on, et see lahendus, mis nüüd tekib, on töökindel ja tasuv. Kui ta ei ole töökindel, siis meie arust tuleks see edasi lükata kuni lahenduse leidmiseni, mis tagab meile töökindluse,» ütles Veskimägi Eesti elektrisüsteemi varustuskindluse aruande esitlemisel.