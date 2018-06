IMF hoiatab: globaalse majanduse kohale kogunevad sünged pilved

«Kõige suuremat ohtu kaubandusele kujutab endast senimaani kehtinud heade kaubandustavade kahtluse alla seadmine. Nendest samadest tavadest on siiani lähtunud ka rahvusvahelised organisatsioonid,» ütles Lagarde esmaspäeval Berliinis toimunud pressikonverentsil, vahendab CNN .

Trumpi administratsioon kuulutab peatselt välja tariifid ka maailma teisena kõige suuremale majandusele Hiinale, kellega presidendil on samuti kana kitkuda. Imporditariifide alla võib minna kuni 50 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupu.

Koos Christine Lagardega osales pressikonverentsil ka Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) juht Roberto Azevêdo, kes toonitas, et kasvavad pinged võivad lõpuks anda tõsise löögi kogu maailma majanduskasvule ajal, millal see on kõige tugevam ja stabiilsem pärast viimast kriisi.