Saksamaal kogub hoogu uus heitmeskandaal: võimaliku petutarkvaraga jäi vahele Mercedes

Saksa võimud käskisid esmaspäeval Daimleril kutsuda tagasi 238 000 sõidukit üle kogu Saksamaa. Võimalikust petutarkvarast on peamiselt mõjutatud diiselmootoriga Mercedes C-Class, Vito ja GLC mudelid.

Daimler lubas kõigil puudutatud sõidukitel tarkvara välja vahetada, kuid eitas süütegu, sest nende sõnul ei ole tarkvara tegelikult ebaseaduslik ja selle tööülesandeks pole üldsegi emissioonide maskeerimine. Seega on Daimleri sõnul tegu hoopis tarkvara veaga.

Kõnealune tarkvara on osa mootori kontrollsüsteemist, mis võib teatud spetsiifilistel juhtudel lülitada välja heitmete jälgimise süsteemi, et kaitsta näiteks mootorit. Saksa võimud pole veel kinnitanud, kas tarkvara on ebaseaduslik või mitte ning seda hakatakse tõenäoliselt uurima.