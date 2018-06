Eesti siidritootja kogub maailma minekuks miljonit

«Välisturgudele ei minda ühe, kahe, kümne või 20 siidrikastiga, vaid kogused on ikkagi oluliselt suuremad,» rääkis Siidrikoja omanik Sulev Nõmmann (58). «Kui nad tahavad sinuga pikaajalist suhet arendada, siis tahavad nad olla veendunud selles, et ei teki tarneraskusi,» lisas ta.

Siidrikoja omanikud on veendunud, et neile kuulub umbes neljandik Eesti käsitöösiidrite turust. Natuke juba ka imporditakse, ettevõtte tooteid on läinud nii Soome kui Leetu, mõned partiid ka Valgevenesse ja Prantsusmaale. Läbirääkimised käivad Horvaatias, vaadatakse ka Aasia ja Kaug-Ida poole. Ehitaja välja valitud