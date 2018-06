Otse: kas oleme valmis selleks, mida toob endaga kaasa tehisintellekt?

Kaitseministeerium, Tallinna Tehnikaülikooli küberkriminalistika ja -julgeolekukeskus ja Eesti Interneti Sihtasutus korraldavad 12. juunil Mektory TTÜ Küberkonverentsi, mille peateema on "Kas Eesti vajab küberkindlustust?". Esmakordselt toimuva ürituse eesmärk on koondada kõiki selle valdkonna praktikuid Eestis ja luua platvorm ühiskondlikuks diskussiooniks, mille eesmärk on tugevam ja turvalisem E-riik.