VEB Fondi kahjude hüvitamise eelnõu on kasulik viiele ettevõttele

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et otsusega tahetakse võtta vastutus kahju saanud ettevõtjate ees. „Nende rahaga päästeti Eesti pangandus ja kroon ning on õiglane, et riik selle kahju kompenseerib,“ ütles Karilaid pressiteate vahendusel.

Õiguskomisjoni liikme Valdo Randpere sõnul on tegu järjekordse katsega okupatsioonikahjusid hüvitada. „Eesti ei ole iseennast okupeerinud ega pea hüvitama Venemaa külmutatud raha, eriti veel sellisel segasel moel, kus ei ole arusaadav, kes on kasusaajad,“ ütles Randpere. Tema sõnul on eelnõu ka tehniliselt ebakorrektne. „Ei ole kontrollitud, kas eelnõu võib minna vastuollu Eesti Panga ja Riigieelarve baasseadusega ning eelnõus kasutatud matemaatilised valemid on valed,“ lisas Randpere.