Eesti Milrem hakkab koos Prantsuse suurima kaitsetööstusega lahingroboteid arendama

Koostöö raames arendatakse ka sõidukite autonoomsust, et muuta need lahinguväljal võimalikult isetoimivaks ning vähest operaatori sekkumist vajavaks tööriistaks.

«Milrem Roboticsi jaoks on koostöö Nexteriga väga tähtis areng. See on hea näide ülepiirilisest koostööst Euroopas, mille käigus pannakse kokku kahe ettevõtte tugevused ning luuakse erakordseid lahingusüsteeme,» sõnas Milrem Roboticsi juht Kuldar Väärsi.