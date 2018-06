Eesti Pandipakendit kümme aastat juhtinud Rauno Raal annab teatepulga üle

Alates 2005. aastast Eesti Pandipakendis (EPP) finantsjuhina töötanud Kaupo Karba on olnud Eesti praeguse pandisüsteemi loomise ja käivitamise juures ning aidanud aktiivselt kaasa selle arendamisele.

Nii senise tegevjuhi Rauno Raali kui ka uue juhi Kaupo Karba enam kui kümne aasta pikkuse töö tulemusel koostöös teadlike Eesti inimestega on taaskasutusse suunatud üle 3,5 miljardi pandipakendi ning muudetud pandisüsteem eeskujuks kogu Euroopale.

«Pika sisekaemuse tulemusel jõudsin otsuseni, et minu missioon Eesti Pandipakendis on täidetud – kõik olulised protsessid toimivad, meie ambitsioonikad taaskasutuseesmärgid on täidetud, loodud on suurepärane iseseisvalt toimiv meeskond, uus pakendite käitluskeskus on edukalt tööle läinud ja taaskasutusse on suunatud üle 3,5 miljardi pakendi,» rääkis Raal.

Uue juhi Kaupo Karba sõnul on Eesti Pandipakend keskkonnahoiu vankumatu majakas, mis paistab üle kogu Euroopa. «Selle tunnistuseks on kasvõi fakt, et viimase pooleteise aasta jooksul on meie süsteemiga käinud tutvumas üle 20 erineva delegatsiooni alates Šotimaa, Inglismaa ja teiste Euroopa riikidega ning lõpetades Jaapani ja Lõuna-Aafrika Vabariigiga,» kirjeldas ta.

See kõik on tema sõnul teoks saanud tänu nii Raalile kui ka kogu Eesti Pandipakendi meeskonna väga suurele tööle. «Rauno keskkonnateadlik mõttemaailm, julged ideed ja järjekindlus nende elluviimisel on arendanud nii EPP-d kui Eesti keskkonnahoidu,» lausus Karpa.

Rauno Raali viimane tööpäev Eesti Pandipakendis on 30. juuni. Alates 1. juulist jätkab EPP kolmeliikmelise juhtkonnaga: tegevjuht ja juhatuse liige Kaupo Karba, tootmis- ja logistikajuht Virgo Nõmmerga ning büroo- ja kommunikatsioonijuht Kerttu-Liina Urke.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal joogitootjate/maaletoojate ning kaupmeeste poolt pakendiseaduse sunnil loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesandeks on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga koormatud pakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist.