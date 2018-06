Autovedajad maadlevad ebavõrdsusega

Euroopa Liidu juhtivad riigid on võtnud kasutusele meetmeid, et teha Ida-Euroopa autovedajatele elu raskemaks: autojuhil on keelatud autos ööbida või pikka puhkust pidada, Saksamaal tuleb näidata kõrget keskmist palka ning Prantsusmaal maksta vedajatele vähemalt sealset miinimumpalka, vahendab Äripäev.