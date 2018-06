Maksumuudatus võib krundi müüjale ebameeldivusi tekitada

Deloitte Eesti maksunõustaja Tõnis Elling selgitas, et täpsemalt jõustub siis käibemaksuseaduse redaktsioon, mille kohaselt kaob seadusest ära üleminekusäte krundi maksuvaba võõrandamise kohta, vahendab Äripäev. Võib arvata, et käibemaksuseaduse vastuvõtmisest on juba rohkem kui 14 aastat möödas ja selle tõttu see maksumuudatus paljusid ettevõtjaid ei puuduta.