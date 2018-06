Ülevaade: millistele riigifirmadele jagab valitsus peale Eesti Energia 20 miljoni veel raha?

Kui eelmisel aasta eelarves oli Eesti valitsus finantseerimistehingute kuludeks pärast tulude maha arvestamist kirja pannud 170 miljonit, siis sel aastal on summa viiendiku võrra vähenenud, piirdudes natuke üle 135 miljoniga euroga, selgub selleaastasest riigieelarve seletuskirjast.

Lisaks rahandusministeeriumi valitsemisalas asuvale Eesti Energiale – kellele plaaniti eelarvet kokku pannes eraldada 20 miljonit – jagatakse sama ministeeriumi alla kuuluvatele sihtasutustele Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla sel aastal kokku kuus miljonit eurot.

Kui Eesti Energia rahaeraldise näol on tegemist aktsiakapitali suurendamisega, siis sihtasutuste puhul on seletuskirja järgi tegemist laenude andmisega. Ühtlasi on riigieelarvelisi eraldisi kavandatud sellel aastal ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuulutavatele riigi osalusega ettevõtetele.

Näiteks on põhivõrguettevõttele Elering plaanis eraldada 40 miljonit eurot seoses suuremahuliste investeeringutega 2018. ja 2019 aastal ning üle 1,7 miljoni euro on määratud Rail Baltic Estonia OÜ-le osakute märkimiseks. Kusjuures, Eleringi rahaeraldamise otsuse tegi valitsus juba märtsi alguses ära.

Peamised mahukad investeeringud, mis Eleringil lähiaastatel ees seisavad, on Eesti ja Soome vahelise gaasiühenduse Balticconnector rajamine ja Eesti ja Läti vahelise gaasiühenduse läbilaskevõime suurendamine.

Ei pruugi realiseeruda

Rahandusministeeriumi sõnul on tegemist riigi ettevõtetesse plaanitavate finantsinvesteeringutega, mida tehakse igal aastal riigi äriühingute ja sihtasutuste jaoks vastavalt valitsuse otsustele. Kristina Haavala ministeeriumi pressiosakonnast toonitas, et kõik need eraldised ei pruugi üldse realiseeruda.

«Nagu näiteks Eesti Energia näitel on vähemalt kahel viimasel aastal juhtunud,» rääkis ta. Nii juhtus näiteks 2016. aasta lõpus, kui valitsus eraldas Tootsi tuulepargi 4,2 miljoni väärtuses mitterahalise sissemaksena Eesti Energiale, kuid otsustas selle pool aastat hiljem oma otsuse tühistada ja maa-ala siiski enampakkumisele panema. «Seega riigi eelarvestrateegia, riigieelarve ja valitsuse otsuste vahel ei ole täit sünkroonsus,» lisas Haavala.

Ministeerium pressiesindaja sõnul võib sama saatus tabada ka sel aastal Eesti Energiale eraldatud 20 miljonit, kuna seegi raha on osaliselt mõeldud Tootsi tuulepargi jaoks. Teadupärast ei saaks ei Eesti Energia ega Eesti riik sellel aastal Tootsi tuulepargile investeeringuid teha, kuna selle maa suhtes on praegu käimas kohtuvaidlus, sest eraettevõtjatest tuuleenergia tootjad vaidlustasid enampakkumise tingimused.

Ka ei tundu, et enampakkumisega sel aastal üldse mingi tulemuseni jõutakse, sest kohtuistung selles vaidluses on määratud alles 28. septembriks. «2018. aasta eelarve tegemise ajal oli teadmine, et Tootsi tuulepargi enampakkumine leiab aset ning Eesti Energial oli kavas selles ka osaleda,» märkis Haavala.

Kui jätta kõrvale eraldised, mida valitsus teeb oma ettevõtetele kas aktsia- või osakapitali suurendamiseks ning investeeringutoetustena sihtasutustele, siis jagatakse finantseerimistehingute näol ka muuks otstarbeks raha.

Näiteks justiitsiministeeriumi valitsusalas läheb juba 2011. aasta septembrist neli miljonit aastas Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi külmikute rendimakseid ja niiviisi kümme aastat järjest.