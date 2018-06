GRAAFIK: vaata, millistes tehnoloogiahiidudes on kõige rohkem läbipõlenud töötajaid

Nutirakendus Blind, mis võimaldab inimestel rääkida oma töökohtadest anonüümselt, uuris 30 suuremas tehnoloogiaettevõtte enam kui 11 000 töötajalt, kui paljud neist on oma töös läbipõlemist kohanud.

Töötajatele esitatud küsimus oli lihtne: Kas oled hiljuti kannatanud läbipõlemise all ning vastata sai vaid jah ja ei.

Küsitluse tulemusena selgus, et enam kui pooled (täpsemalt 57,16 protsenti) tehnoloogiaettevõtete töötajatest on tundud, et nad oma töös läbipõlenud.