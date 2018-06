Soomes on miljonäride arv mitmekordistunud

Kuid millest siis uute miljonäride vara koosneb? Palgatöötajal oli lihtsaim viis oma vara väärtust suurendada nii, et ostad endale korteri ja ootad, kuidas selle hind kerkib. Kinnisvara on oluline osa ka kõige rikkamate kodumajapidamiste varast, aga viimasel kümnendil ei ole see olnud tee jõukuse juurde.

Huvitavaks detailiks on varade jaotumisel see, et kõige rikkamatel on börsiettevõtete aktsiatest ja investeerimisfondide osakutest rohkem börsil mittenoteeritud ettevõtete aktsiaid. Kõige jõukamal kümnendikul, keda on kokku 268 000 majapidamist, oli eelmisel aastal keskmiselt 120 000 euro väärtuses börsil mitte noteeritud ettevõtete aktsiaid. Kümne aastaga on see number kahekordistunud.