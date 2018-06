USA kodumajapidamiste vara väärtus kasvas esimeses kvartalis triljoni dollari võrra

Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga, on ameeriklaste vara kasvanud kuue triljoni dollari võrra. Inimeste vara on pidevalt kasvanud pärast seda kui Ameerika Ühendriikisid väljusid 2007-2009. aasta finantskriisist ning sealne tööturg on pidevalt paranenud. Ning see toimus juba mitu aastat varem ajast, kui Donald Trump võitis presidendivalimised, kirjutab Reuters.