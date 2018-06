Saudi Araabia hakkas naftatoodangut suurendama

Musta kulla lisabarrelid, mida saudid maikuus pumpasid, ei ole riigi kogutoodanguga võrreldes suur kogus, aga see on märk Riyadhi juhitud Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) poliitika kannapöördest. Kaks aastat on OPEC koos mõne teiste suurte naftatootjatega eesotsas Venemaaga tootnud kaks protsenti normaalsest tasemest vähem. See on aidanud kerkida nafta hinnal 80 dollarini barrel.