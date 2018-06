Kinnisvara müüjatel on praegu hea aeg

2018. aasta maikuus tehti Eestis 2011 korteritehingut. Võrreldes aprilliga tehti 11 protsenti ning võrreldes möödunud aasta maiga 3,5 protsneti rohkem tehinguid. Aastases võrdluses veavad turuaktiivsuse kasvu kuust kuusse jätkuvalt Tallinn, Tartu ning Pärnu. Tallinna linnas tehtud tehinguid arvestamata ei ole siiski mujal Eestis tehingute arv enam alates 2017. aasta keskpaigast oluliselt muutunud.

Viimase kaheteistkümne kuu jooksul on Tallinnast väljaspool turuaktiivsus kasvanud 3,1 protsendi võrra kuid viimase viie kuu jooksul on juba aset leidnud 1,9 protsendiline tehingute arvu vähenemine. Teisisõnu, viimaste kuude vältel ei ole korteriturul enam erinevalt möödunud aastatest tugevaid kasvunumbreid olnud märgata. Korteriturgu iseloomustavate näitajate muutlikkus on vähenenud, kasvutrend suurimates keskustes endiselt püsib kuid järjest tasakaalukamas tempos.

Väiksemate keskuste õhukestel korteriturgudel ei tähenda see aga mitte seda, et tehinguid ei soovita teha. Vastupidi, nõudlus on järjepidevalt kasvanud kuid erinevalt Tallinnast on probleem hoopistükis selles, et turult ei ole sobivaid kortereid osta. Pakkumiste arv on väikelinnades tugevalt vähenenud kuid pakkumiste arvu edasine langus on hetkeseisuga samuti peatunud. Üheskoos on aset leidnud olukord, kus kasvanud ostjate arvu ning vähenenud pakkumiste kõrval on müüjad võrdlemisi soodsas positsioonis.

Müüjad saavad pakutava vara eest küsida tunduvalt kõrgemat hinda kui veel mõni aasta tagasi, kuid kõrgem hind tähendab jällegi potentsiaalsete ostjate väiksemat arvu. Noored on aktiivselt kasutamas elamispinna soetamiseks lisatagatisena vanemate kinnisvara ning KredExi käendust, kuid olenemata toetavatest meetmetest jääb suurele hulgale ostjaskonnale kinnisvara endiselt siiski kättesaamatuks.

Kui hetkel on raske leida keskusi, kus hinnatase ei ole elamu- ja korteriturul viimastel aastatel lineaarses kasvutrendis kasvanud, äärealadel ei ole olulisi muutusi aset leidnud. Osa madalama ostuvõimekusega ostjaskonnast on siiski siirdunud suurematest maakonnakeskustest eemale, peamiselt korterelamutega hoonestatud alevikesse.

Väiksemate ja suuremate asumite hinnataseme erinevus pidevalt kasvab, laenu- ja ostuvõimekuse piiri kättejõudmisel liigub teatud ostjaskond aga kodu soetamiseks odavamatesse piirkondadesse. Väiksemate keskuste puhul on aga keerulisem ostu laenurahaga finantseerida, seda eriti kehvas seisukorras üksikelamute osas.

Olenemata sellest, et üle-riigiliselt on paljudes alevikes hinnatase ja tehingute arv asunud tempokalt kasvama, ei ole enamus neist piirkondadest lähitulevikus oma buumiaegset hinnataset ületamas. Näiteks, kui Rakvere hinnatasemel on veel 2007. aasta tipust puudu ligi 10 protsenti, siis Rakvere lähiümbruses hulgaliselt paiknevates alevikes on hinnatase tipust maas kuni 40 protsendi võrra.