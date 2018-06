Intervjuu Keit Kasemetsaga: kas noorte kasvav soov minna välismaale on oht Eesti tulevikule?

«Ennekõike ongi see, et Eesti on muutunud nii avatuks ja neid võimalusi on nii palju,» selgitas Euroopa Komisjoni Eesti juht, miks noored välismaale tikuvad. Tema sõnul mängivad sealjuures rolli ka need noorukid, kes välismaalt positiivse emotsiooniga tagasi tulevad ning oma juttudega ka teisi minema innustavad - nii see domino efekt alguse saabki.

Vaatamata sellele, et noortel ei ole selle vastu midagi, võib tekkida küsimus, kas see on ikka Euroopa Liidu rahade mõistlik kasutamine? «Eks see on alati nii, et kui on suured algatused, mis toimuvad igal pool, siis ei saa võib-olla öelda, et ei saada hakkama raha kasutusega, vaid nende projektide fookus võib olla veidikene erinev,» selgitas Kasemets, kelle sõnul on see teatud määral olukord, mis ikka kõikide erinevate algatuste puhul tekib.