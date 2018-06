Indrek Kasela: Tallinna Sadam oli läbi aegade kalleim IPO

«Aktsiate jaotus näitas seda, et «money stayed in family» - eelistatud olid välismaised fondid, sest nemad olid kõige lähemal pankuritele. Likviidsuse huvides oleks pidanud jaeinvestoritele kindlasti rohkem jagama. Institutsioonid on «buy and hold», sealhulgas ka Eesti pensionifondid ( kus see pluss on, kui eesti jaeinvestor peab lisaks maksma veel fondihaldustasu, selle asemel, et ise ilma vahendustasuta ostab Tallinna Sadamat?» küsis Kasela. Tema sõnul on riigifirma viimine tervitatav corporate governance (ettevõtte juhtimiskultuuri – toim.) paranemise mõttes.