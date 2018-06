Balticconnector sai reedel Soomes nurgakivi

«Eesti avas gaasituru reaalselt konkurentsile mõne aasta eest ning vaba konkurents on juba toonud kasu nii tarbijatele kui kauplejatele. Loodan, et ka Soome liitub peatselt liberaliseeritud gaasituruga riikide perre,» ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi Balticconnectori nurgakivi panekul.

Balticconnectori merealuse osa pikkus Paldiskist kuni Inkooni Soomes on 77 kilomeetrit. Gaasitoru võimaldab maagaasi kahesuunalist liikumist. Ühenduase läbilaskevõime on 7,2 miljonit kuupmeetrit gaasi ööpäevas ehk 0,3 miljonit kuupmeetrit gaasi tunnis. Balticconnectori maapealse osa pikkus on Eestis 55 ja Soomes 21 kilomeetrit.