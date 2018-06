Eesti ettevõtjad rajavad Thbilisi kohal kõrguvale mäele unelmate linnajagu

Tbilisi Hillsi nimelises 331 hektari suuruses tulevases linnajaos on juba valmis enam kui kuue kilomeetri pikkune 18 rajaga golfiväljak, mille rahvusvaheline golfiturismi liit on hinnanud maailma 27 parima golfiväljaku hulka. Valminud on moodne golfiakadeemia hoone, mäetipule on veetud 2,5 kilomeetrit veetrasse koos pumbajaamadega ning elektritrassid. Gruusia kliima võimaldab golfi harrastada märtsist novembrini, vahepealsetel kuudel võib seal sadada ka lund. Eesti investorite golfiraja avamisel eelmise aasta sügisel osales ka president Kersti Kaljulaid.

Peamised golfirajad on proffidele, kuid on ka algajatele ja soojendustreeninguks ette nähtud rajad, ütles Postimehele arenduse tegevjuht ja maailmas tunnustatud golfiradade hooldusspetsialist Perry Einfeldt. Londonis elav sakslane, kelle nüüdne töö on Thbilisi kohal kõrguva kinnisvara arendamine. Lisaks talle töötab pidevalt Tbilisi Hillsi arendusega ka kuus eestlast, ülejäänud tööjõud on palgatud kohalike grusiinide seast. Vastvalminud golfiakadeemia hoone pakub algajatele golfihuvilistele profikoolitust.

Tbilisi Hillsi nimelisse linnaossa tuleb kokku umbes 3000 eluaset, 500 eramut ning 2500 korterit. 700 meetri kõrgusel on värske õhk, männimets ja lummav vaade kogu Gruusia pealinnale Thbilisile. Lisaks ehitavad investorid sinna hotelli, restorani ja isegi koolimaja, tuleb ka helikopteri maandumisplats, mis teenindaks eelkõige õhutaksona liini Thbilisi lennuväljale.

Gruusia pealinn ise asub mägede vahel justkui „kausis“, kus õhk liigub vähe ja on saastunud, kus on kaheksa kuud aastas soe ja isegi lämmatavalt palav. Arendusse investeerinud ettevõtja Skinest Groupi nõukogu esimehe ja omaniku Oleg Ossinovski sõnul on Tbilisi Hillsi suuremaks väärtuseks just puhas ja inimsõbralik keskkond, kuhu kerkivate eramute ja korterite hinnad ei ole tänase „kausis“ asuva Thbilisi eliitlinnajao Vake omadest kõrgemad. Tõsi, maantee, mida mööda täna umbes 20-30 minutiga kesklinnast Tbilisi Hillsi sõidetakse, vajab kohendamist – uue maantee on investoritele lubanud ehitada Gruusia riik ja Thbilisi linn oma eelarvest.

„Meie kontseptsioon on selline – müü ära oma korter Vakes ja osta selle raha eest endale maja pealinna lähedal Thbilisi mäel. Lisaks värskele õhule saab siin olema ka hea logistika ja mäelt saab kesklinna sõita 10 minutiga. Ummikute tõttu Vakest kesklinna 10 minutiga ei sõida,“ rääkis Oleg Ossinovski hiljuti Postimehele antud intervjuus.

Ossinovski sõnul on Eesti investorid Tbilisi Hillsi arendusse investeerinud juba üle 30 miljoni euro. Projekti kogumaksumuseks hindas ta umbes miljard eurot. See on 1993. Aasta neljakordne Eesti riigieelarve, 10 protsenti tänasest Eesti riigi aastaeelarvest. Gruusia sisemajanduse ennustatav kogutoodang sellel aastal on umbes 13 miljardit eurot.

Eesti ettevõtjad on ka varem Gruusiasse investeerinud, nad tegutsevad turismivaldkonnas ning on rajanud sinna ka Euroopa kosmeetikafirmadesse toodangut müüva pähklivõi tehase. Aserbaidžaani pealinna Bakuu lähedasse Kaspia mere rannale investeerinud Eesti ettevõtjatel nii hästi ei läinud. Seaside Recidence Baku projekt läks pankrotti, investorid kaotasid raha ning sattusid siiani kestvatesse kriminaaluurimistesse ning kohtuprotsessidesse.

Oleg Ossinovski sõnul temal Aserbaidžaanis huvisid ei ole. „Ma püüan tegutseda riikides, kus on toimiv kohtusüsteem ja võimalus võtta investeerimisriske, „ märkis ta. Gruusia on kolmest Taga-Kaukaasia riigist kõige demokraatlikum, läänelikum ja vähem korrumpeerunud. Nafta- ja gaasirikkas Aserbaidžaanis valitseb presidendivõim, millele on allutatud parlament, kohtusüsteem ning omavalitsused. Armeenia on välispoliitiliselt keerulises olukorras, asudes kahe ajaloolise vaenlase Türgi ja Aserbaidžaani vahel ning on ilmselt osaliselt seetõttu tänase Venemaa liitlane. Armeenia on ka ainus Taga-Kaukaasia riik, kus asuvad Venemaa sõjaväebaasid.

Faktikast:

Eesti ettevõtjate investeering 331 hektarisse 700 meetri kõrgusel mäetipul olevas arenduses võib ulatuda miljardi euroni.

Juba valminud golfiväljakul on 18 rada ja koolituskeskus.

Rajatavasse linnaossa tuleb ligi 3000 eluaset, 500 eramut ja 2500 korterit.