Tehnikaülikooli elektroonikutele anti üle väärikas rahvusvaheline auhind

Prestiižse auhinna suuruseks on 10 000 dollarit ning neid antakse igal aastal välja vaid kaks.

Auhinnatud kursuse loomise ning õpetamisega on seotud tehnikaülikooli Seebecki instituudi teadlased Olev Märtens, Paul Annus, Mart Min, Eero Haldre ja Raul Land, kes on ka kauaaegsed IEEE ja IEEE IMSi liikmed.

Impedantsspektroskoopia kursuse tugevused on päevakohasus ja seotus nii IEEE kui selle mõõteriistade ja mõõtmise tehnoloogia ühingu (IEEE Instrumentation and Measurement Society) temaatikaga. Seebecki instituudi kursus populariseerib, tutvustab ja õpetab üliõpilastele impedantsspektroskoopia näitel mõõtmise teadust, kunsti ja oskust ning vastavate instrumentide ja muude tehnoloogiate arendust ja uurimist nii loengute kui ka väga praktiliste tööde kaudu.

IEEE on maailma suurim inseneeria professionaalide ühendus enam kui 420 000 liikmega 160 eri riigist. Ka Eestis on IEEE esindatud aktiivse professionaalide ja üliõpilaste kogukonnaga.

IEEE on teerajaja olulistes elektroonikavaldkondades – just sellest organisatsioonist on saanud alguse näiteks WiFi ja Bluetoothi standardid, aga ka teised olulised elektroonika testimise ja mõõtmiste nõuded.