USA jõudis vastuolulise Hiina telekomihiiglasega kokkuleppele

ZTE tunnistas märtsis, et on rikkunud USA sanktsioone Iraani ja Põhja-Korea suhtes ning tarninud neile USA tehnoloogiat. Ettevõte nõustus toona maksma selle eest 1,1 miljardit dollarit trahvi. ZTE-vastased sanktsioonid kehtestas USA hiljem aga sellepärast, et telekomihiiglane ei pidanud väidetavalt oma lubadustest kinni ja jättis illegaalse tarnega seotud töötajad karistamata.