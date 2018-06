Tallinna korterimüük kasvas ühe kuuga pea veerandi võrra

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul on kinnisvarahindajatel praegu rohkem tööd, kui nad suudavad ära teha. «See näitab, et väga paljud inimesed plaanivad lähiajal võtta ette kinnisvaratehingu. Kui tavaliselt kukub müük ilusate ilmadega ära, siis hoolimata ülisoojast maikuust tehti tänavu väga palju tehinguid,» ütles Vahter pressiteates.

«Praegu on see piiri peal, aga suure tõenäosusega järgmisel aastal Tallinnasse uut korterit alla 2000 euro ruutmeeter enam osta ei saa. Kuigi soodsamad korterid on kõige nõutumad, siis ehitushind kasvab ja arendajal on sellise hinnaga plussi jäämine keeruline,» lisas Vahter.