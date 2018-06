Puitmajatootjate sektoris on rasked ajad

«Eksportturgude äri on muutunud,» tõdes puitmajaliidu juht Lauri Kivil. «Arvan, et küsimärke on mitmel ettevõttel. Aeg näitab, kas neid ettevõtteid tuleb veel,» lisas Kivil, viidates Valgamaa puitmajatootjale Ritsu, millele üritab uut tugevamat hoogu anda saneerimine.