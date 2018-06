Eestis on üle 10 000 vaba ametikoha

Vabade ametikohtade arv on olnud üle 10 000 viimased viis kvartalit järjest, teatas statistikaamet.

Endiselt on ametikohtade koguarvus (vabad ja hõivatud ametikohad kokku) suurim töötleva tööstuse (18 protsenti), kaubanduse (15 protsenti) ja hariduse (10 protsenti) tegevusala osatähtsus. Töötlev tööstus ja kaubandus on ka Eesti suurimad tööpakkujad, kus vabade ametikohtade arv on ka kõige suurem. Esimeses kvartalis järgnes neile vabade ametikohtade arvu poolest avaliku halduse ja riigikaitse tegevusala.